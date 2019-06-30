У Вятровича предложили снести известный советский памятник в центре Киева

Памятник Ватутину, вокруг которого уже сломано немало копий / Главком

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил о необходимости сноса памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве.

Он сообщил, что проживающие в российском Волгограде родственники Ватутина несколько лет назад обратились к властям Киева с просьбой забрать останки своего родственника, чтобы его похоронить в Волгограде на кладбище.

"Если родственники изъявили такое желание, то и киевская власть, и правительство Украины должны пойти навстречу и обеспечить передачу останков генерала Ватутина", – заявил он Обозревателю.

Читайте также"Напился и скрылся". На Сумщине националисты разрушили памятник Ватутину: фотоРябенко пояснил, что увековечить генерала в центре Киева "было решение не столько родственников самого Ватутина, сколько партийного руководства того времени".

Он добавил, что не существует никаких механизмов, которые могут помешать переносу захоронения, тем более, если это происходит во исполнение обращения прямых родственников лица, которое там похоронено.

Напомним, ранее на Черниговщине националисты разбили бюст генералу Ватутину.