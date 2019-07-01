В Украину атмосферный фронт принесет "подарки" — синоптик

Во вторник атмосферный фронт принесет в Украину непогоду, предупредила Наталья Диденко / УНИАН

Во вторник, 2 июля, к Украине с севера приблизится атмосферный фронт и принесет в ряд областей непогоду.

Фронт принесет в северные, местами — в западные и центральные области, а вечером — и на Харьковщину кратковременные дожди и грозы, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, во вторник в Киеве из-за фронта будет облачно, ожидаются осадки.

"В Киев 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы… жара… ослабнет до +26… +28 градусов", — отметила эксперт.

Ранее Наталья Диденко написала, что в Украине жара продлится 1-2 июля, а 3-го станет значительно свежее.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань утверждал, что в июле в нашей стране будет жара. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — говорил, что этот месяц не будет жарким.