Единственный в мире: в Киеве появился плавающий лимузин

В Киеве появился речной лимузин / Facebook/Александр Душко

В Киеве жители заметили необычное плавсредство, которое курсирует по Днепру – белый речной лимузин с крутящимися колесами и пассажирами на борту.

Такая "лодка" - единственная в мире, рассказал Сегодня владелец водного лимузина Александр Душко. И прокатиться на лимузине по реке – удовольствие не из дешевых.

"Такой лимузин пока единственный в мире. Он плавает по Днепру несколько дней. На борт берем не больше шесть—восемь человек, пробовали прокатить 12, но это небезопасно. Час катания по Днепру стоит 2 тысячи 600 гривен", - рассказал Душко.

Создатель диковинки отметил, что речной лимузин пока курсирует в тестовом режиме, но отклик от людей получили небывалый — каждый хочет покататься на лимузине по Днепру. Душко намерен получить патент и пустить на воду еще несколько таких лимузинов.

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