В Украину запретили ввоз автомобилей из РФ

Российский автомобиль растаможить в Украине отныне невозможно / УНИАН

С 1 июля 2019 года в Украину невозможно ввезти транспортное средство с территории Российской Федерации, которое произведено в этой стране.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, вступило в силу постановление Кабинета министров Украины.

Отмечается, что для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов, в которому указана страна-производитель автомобиля. Данное условие прописано в статье 43 Таможенного кодекса Украины, а также оговорено международными договорами о свободной торговле.

Как известно, Кабмин принял решение по запрету российских автомобилей ответ на отказ России экспортировать в Украину нефть и нефтепродукты.

Напомним, Российская Федерация разрешила временно ввозить для продажи ряд товаров из Украины. Это продукция, которая попала под запрет в ответ на торговые санкции Киева.