В МОН запретили без согласия родителей оставлять школьников на второй год

В МОН запретили оставлять учеников на второй год без разрешения родителей / УНИАН

В Министерстве образования Украины запретили оставлять учеников на второй год без разрешения родителей или законных представителей ребенка.

Учеников 1 или 2 классов могут оставить на второй год только после обращения родителей в учебное заведение, сообщает Новая украинская школа, ссылаясь на порядок перевода учащихся в следующий класс, утвержденного приказом МОН №621 от 8 мая и зарегистрированного в Минюсте 29 мая.

Учеников 3-8 классов могут оставить на повторное обучение, если по результатам годового оценивания они получили начальный уровень (1-3 балла) в изучении одного из таких предметов: украинскому языку, математике, алгебре или геометрии. В классах с обучением на языках коренных народов и национальных меньшинств этот перечень дополняется языком обучения.

Решение о повторном обучении принимают педагогический совет школы и кто-то один из родителей.

Отмечается, что повторно учиться в одном и том же классе начальной или базовой школы можно только один раз.

Ранее МОН озвучило нововведения в школах: отмена формы и семейное образование.