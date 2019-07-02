В аэропорту Борисполь открылся капсульный хостел: цены и условия

В Международном аэропорту Борисполь открылся нестандартный хостел GettSleep Boryspil, в котором путешественникам предлагают отдохнуть в номерах-капсулах.

Хостел находится прямо на территории терминала D, это место, где можно выспаться, принять душ, зарядить телефон или компьютер. Информация о новом хостеле появилась на популярном сервисе по бронированию жилья booking.com.

В хостеле предлагают одно- и двухместные кровати, бесплатный интернет, душ, туалет, все необходимые постельные принадлежности, звукоизоляция, шкафчики для личных вещей. Можно выбрать номера с кондиционированием. Курить строго запрещено, и не смогут там остановиться туристы с животными.

Одноместную кровать можно занять на 3 часа за 370 грн, на 6 часов - за 490 грн, на 12 часов - за 620 грн. Кровать-капсула на двоих на 3 часа будет стоить 550 грн, на 6 часов - 730 грн, на 12 часов - 930 грн.

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