Синоптик спрогнозировала в Украине погоду-"конфетку"

В четверг в Украине погода будет — "конфетка", спрогнозировала синоптик / 1zoom.ru

В Украине в четверг, 4 июля, погода будет — "конфетка" — ожидается комфортная температура воздуха, маловероятны существенные осадки.

Днем будет много солнца, температура составит +21…+26 градусов, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, даже с южной части нашей страны уйдет сильная жара — прогнозируется +25…+29 градусов, однако местами температура может достичь отметки в +30.

"На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные на Луганщине и Донетчине...", — предупредила синоптик.

Диденко добавила, что в четверг в столице в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность, однако существенные осадки не ожидаются. Днем температура прогнозируется +20…+23.Напомним, народный синоптик Леонид Горбань утверждал, что в июле-2019 в Украине будет жара. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — говорил, что этот месяц не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле в нашей стране будет температурная аномалия — на протяжении второго месяца лета средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.