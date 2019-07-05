В Украине погода будет с "королевскими чертами" — синоптик

В Украине в пятницу погода покажет королевские черты, сообщила синоптик / slavdelo.dn.ua

В пятницу, 5 июля, в Украине погода покажет настоящие королевские черты — будет сдержанной и даст возможность людям побыть довольными.

В нашей стране будет свежесть и умеренное тепло, в ближайшее время не ожидается жара, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, днем в большинстве областей температура составит +21…+26 градусов, а на юге местами — до +30.

"...Осадки наиболее вероятны на западе, севере плюс Виннитчине и Одесчине. На остальной территории удержится сухая воздушная масса…", — отметила синоптик.

В Киеве местами прогнозируется дождь, возможна гроза. Максимальная температура днем ожидается +24…+25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.