В Одессе угрожают взорвать морвокзал: чего хотят анонимы

"Террористы" грозятся подорвать его в 14:00.
В Одессе заминировали Морской вокзал, анонимы угрожают взорвать его в 14:00 из-за военных учений НАТО Sea Breeze- 2019.
Письмо с требованием убрать военные корабли с акватории Одессы поступили на электронную почту министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщил он на своей странице в Facebook.
Омелян назвал требования в письме "четкой политикой Москвы по устрашению".
"Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора. Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - отметил Омелян.
Также он приложил фото письма, в котором выложены требования "террористов".
"Сегодня 5 июля нами заминировано здание Морского вокзала и несколько прилегающих причалов. Наши требования: 1. Акватория Одесского морского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО! 2. Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария. В случае невыполнения наших требований мы планируем взорвать здание Морского вокзала и прилегающие причалы в 14:00", - сказано в сообщении.
Ранее в Нацполиции обьяснили всплеск лже-минирований по Украине.