В Одессе угрожают взорвать морвокзал: чего хотят анонимы

Морской вокзал Одессы под угрозой из-за анонимных "террористов" / Фото: Думская

В Одессе заминировали Морской вокзал, анонимы угрожают взорвать его в 14:00 из-за военных учений НАТО Sea Breeze- 2019.

Письмо с требованием убрать военные корабли с акватории Одессы поступили на электронную почту министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщил он на своей странице в Facebook.

Омелян назвал требования в письме "четкой политикой Москвы по устрашению".

"Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора. Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - отметил Омелян.

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Омелян сообщил об угрозах "террористов" / facebook.com/volodymyr.omelyan

​Также он приложил фото письма, в котором выложены требования "террористов".

"Сегодня 5 июля нами заминировано здание Морского вокзала и несколько прилегающих причалов. Наши требования: 1. Акватория Одесского морского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО! 2. Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария. В случае невыполнения наших требований мы планируем взорвать здание Морского вокзала и прилегающие причалы в 14:00", - сказано в сообщении.

Омелян получил письмо с угрозами / facebook.com/volodymyr.omelyan

Ранее в Нацполиции обьяснили всплеск лже-минирований по Украине.