Погода 10 июля: дожди и грозы накроют Украину

10 июля 2019, 09:43

В столице прогнозируют осадки и температуру от 19 до 21 градусов тепла.

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Синоптики прогнозируют дожди в центре и на западе / 1zoom.ru

10 июля принесет в Украину похолодание, и большую часть страны накроют дожди и грозы.

На западе синоптики прогнозируют осадки и грозы, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью температура опустится до 9-11 градусов тепла, передает Укргидрометцентр.

В центре днем ожидаются дожди и +19-20 градусов тепла, ночью столбики термометра покажут всего 11-14 градусов.

Возможны дожди также на севере и в Крыму – синоптики обещают до 21 градуса тепла, а на полуострове – до 25 градусов.

На востоке солнечно и сухо, воздух прогреется до 24 градусов. Теплее всего будет на юге – там ожидается температура днем до 26 градусов, ночью – 13-15,  без осадков.

Также народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения

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