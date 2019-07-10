"Мир услышал правду": Филарет не ожидал ажиотажа от интервью росСМИ

Патирарх Филарет не ожидал такого внимания к интервью Россия24 / УНИАН

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что российский пропагандистский телеканал Россия24 точно передал все сказанное в интервью и благодаря этому "мир услышал правду.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу", - цитирует патриарха Громадське ТБ.

По словам Филарета, украинские телеканалы перекручивают его слова и нередко их действия направлены на "уничтожение Киевского патриархата".

"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду", - сказал Филарет.

Иерарх подчеркнул, что не ожидал такой шумихи из-за его интервью российским пропагандистам. Он добавил, что, если бы знал масштаб резонанса, то отказался бы общаться с журналистами из России.