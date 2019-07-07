"Очередное пробитие дна": в ПЦУ осадили Филарета из-за интервью российским пропагандистам

Иллюстративное фото / archangel.kiev.ua

В Православной церкви Украины оперативно прореагировали на резонансное интервью почетного патриарха Филарета российским пропагандистским СМИ.

"Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом" - это мог сказать то другой человек, но не НАШ Патриарх". Сегодня болезнь проявилось очередное "пробитие дна" - интервью "Россия 24", - написал замглавы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам священнослужителя, ему крайне обидно писать о таком в праздник, но он не в силах не отреагировать.

"Пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, спустя много лет, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает", - подытожил Зоря.

Напомним, ранее Филарет объяснил, почему священникам не грех было работать с КГБ. До того он сравнил патриарха ПЦУ Епифания с Иудой, а себя – с Христом