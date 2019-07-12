Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию

Петр Порошенко и Святослав Цеголко / УНИАН



Озвученное действующим главой государства Владимиром Зеленским инициатиава о люстрации всех людей, которые работали на высших должностях в Украине в период с 2014 по 2019 годы, "фантастическая и является доказательством пророссийского реваншизма".

С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил экс-президент Петр Порошенко, в городе Житомир − во время предвыборного турне собственной партии Европейская солидарность.

По его мнению, инициатива Зеленского по поводу новой люстрации явно указывает о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок.

"Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны"", – подытожил он.

Напомним, в четверг, 11 июля, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, что подает на рассмотрение в Раду свой проект закона о люстрации - который коснется Петра Порошенко и всех высших чиновников Украины времен его президентства.