У Зеленского рассказали о мощном оружии против российской пропаганды на Донбассе

Никита Потураев рассказал о борьбе с кремлевской пропагандой / BBC Ukraine

Самым главным оружием Украины в борьбе с кремлевской пропагандой в Крыму и на Донбассе является правда, заявил кандидат в депутаты от Слуги народа Никита Потураев.

"С моей точки зрения, есть объективные новости и необъективные. Последние корректно назвать лживыми. Новости должны создавать объективную картину мира. Из одной новости картину не составить. И мы должны предоставить целостную объективную картину мира. То есть правдивую", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Он также считает, что расследования, касающиеся оборонной сферы и коррупции в армии могут сыграть на руку Украине.

Читайте также"Миф о Путине": социолог объяснил, на чем держится российская пропаганда"После таких расследований люди на Донбассе и в Крыму захотят, чтобы на их территориях они тоже проводились, чтобы узнавать правду. Это всегда хорошо и в этом сила свободной журналистики. Несвободный мир всегда проигрывает.

Тем временем в Кремле считают, что информация - это оружие. Но нет, информация - это ресурс. И в таком случае его можно превратить или в оружие, или в оборону, или в новые знания, которые породят новые ресурсы", - добавил Потураев.

Напормнимзаместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата в Главреде дал рецепт борьбы с информационной оккупацией.