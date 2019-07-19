Новые температурные рекорды: ученые рассказали, что будет дальше с погодой

Что будет дальше с погодой / Униан

Погода в июне 2019 года выдалась самой жаркой на всей планете за всю историю наблюдений.

В мире средняя температура поднялась до +16,4 градусов. Она была на 2,2 градуса выше, чем в среднем в течение XX века, сообщает BBC со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США. При этом в Антарктике площадь морского льда сократилась до рекордно низкого уровня.

Жарче всего было в отдельных частях Европы, России, Южной Америки и Канады.

Температура будет бить рекорды и дальше, предупредили ученые. Всему виной изменения климата.

Ранее в Киеве зафиксировали температурный антирекорд. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле 2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.