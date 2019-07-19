Новые температурные рекорды: ученые рассказали, что будет дальше с погодой

Жарче всего в июне было в отдельных частях Европы, России, Южной Америки и Канады.
Погода в июне 2019 года выдалась самой жаркой на всей планете за всю историю наблюдений.
В мире средняя температура поднялась до +16,4 градусов. Она была на 2,2 градуса выше, чем в среднем в течение XX века, сообщает BBC со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США. При этом в Антарктике площадь морского льда сократилась до рекордно низкого уровня.
Жарче всего было в отдельных частях Европы, России, Южной Америки и Канады.
Температура будет бить рекорды и дальше, предупредили ученые. Всему виной изменения климата.
Ранее в Киеве зафиксировали температурный антирекорд. Температура воды в реке Днепр в городской черте впервые после 27 мая стала ниже + 20 градусов.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле 2019 не будет жары.
В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.