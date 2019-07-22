"Это очень личное": журналист рассказал о проблемах с радиацией на АрселорМиттал

АрселорМиттал уже давно фигурирует в уголовном деле из-за загрязнения экологии / Фото: УНИАН

Журналист Юрий Бутусов заявил, что к ситуации с обысками у крупнейшего иностранного инвестора АрселорМиттал уже подключились послы, лоббисты и международные организации, у которых получилось выйти на диалог с новой властью.

"Ожидается, что будут опубликованы видеозаписи расследования СБУ об обнаружении радиоактивных материалов на предприятии. А также жуткая статистика больных онкологией в Кривом Роге. оказывается, дело по экологическим нарушениям было открыто давно, и давно передано в прокуратуру. Да, это, видимо, очень личное", - написал он в Facebook.

По словам Бутусова, в поле зрения СБУ сейчас находятся все предприятия, которые стали фигурантами уголовных дел за экологические нарушения. Он подчеркнул, что необходимо пристально следить за передачей резонансных дел в суды, а также за комплексным решением экологической проблемы со стороны государства.

"Надеюсь, что все-таки внедрения фильтров и систем очистки государство будет добиваться через контролеров и регуляторов - это министерство экологии. За нарушения экологии надо штрафовать - это гораздо быстрей и гораздо эффективней, чем уголовные дела", - констатировал он.

Бутусов считает, что ситуация с АрселорМиттал будет показательной относительно экологии, как для металлургов и энергетиков, так и для бизнес-климата в целом.

Как известно, Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal. Генеральный директор обратился в организации с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски на предприятии ArcelorMittal, охарактеризовав их, как тревожный вызов.