В центре Киева пылает многоэтажка, опубликовано видео

Огонь охватил многоэтажку в центре Киева / Скриншот

Во вторник, 23 июля, в многоэтажном жилом доме в Печерском районе в центре Киева возник пожар.

Как рассказала в комментарии УНИАН пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, , проводится эвакуация людей.

"Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома по улице Кловский спуск, 14/25. В многоэтажном доме есть люди, их эвакуируют", - отметила она.

По словам спикера, сообщение о пожаре поступило в 12.24, работники ГСЧС сейчас занимаются его ликвидацией.

Напомним, в японском городе Киото 18 июля произошел пожар в здании, в котором находится офис аниме студии — Kyoto Animation, в результате погибли 24 человека, а 35 — пострадали.