Брат кума Путина "пролетает" мимо новой Рады

Партия самого Виктора Медведчука занимает второе место на парламентских выборах / Пресс-служба Ураинского выбора

Брат одного из лидеров партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука не попадает в Верховную Раду 9-го созыва.

Сергей Медведчук баллотировался по 105-му избирательному округу в Луганской области. Тут ЦИК обработала 100% протоколов. Как свидетельствуют результаты, брат Медведчука занимает вторую позицию – за него отдали свои голоса 31,7%. Первое место в округе заняла представительница Оппозиционного блока Виктория Гриб – она набрала 39,58%. Между Гриб и Медведчуком – разница в 7,88% или в 369 голосов.

По данным ЦИК, брат Медведчука - президент ООО Керамбуд, а Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ООО ДТЭК Энерго.

Тем временем, партия Виктора Медведчука Оппозиционная платформа - За жизнь занимает вторую позицию по результатам выборов 21 июля.

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Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 95,01% электронных протоколов в Верховную Раду проходят пять партий.