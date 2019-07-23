Дерзкое похищение в Киеве: девушку отвезли в лес знакомые, отлупили ее и срезали волосы

В Киеве похитили и избили девушку / facebook.com/Патрульная полиция

Вопиющий случай произошел в Киеве на Оболони. Девушку похитили ее знакомые, отвезли в лес, отлупили и состригли ей волосы.

По информации копов, так дерзко мужчина и женщина вымогали деньги.

Все случилось 15 июля. Девушка согласилась изначально встретиться со своими похитителями сама, так как хорошо знала их. Встреча была назначена на час ночи. Но уже на месте знакомые силой затолкали доверчивую девушку в автомобильу увезли в неизвестном направлении.

"В связи с неприязненными отношениями с потерпевшей, у злоумышленников возник план похитить ее и завладеть ее имуществом. Для реализации своего плана похитители договорились о встрече с потерпевшей около часа ночи на столичной Оболони. Во время встречи злоумышленники силой затолкали девушку в автомобиль, вывезли ее в лесополосу и применяя физическое насилие требовали деньги. Перед тем, как отпустить потерпевшую, похитители обрезали ей волосы", - говорится в сообщении правоохранителей.

Читайте такжеВ Киеве похитили ребенка возле магазинаПосле случившегося девушка обратилась в полицию. Следователям удалось найти автомобиль, на котором похитили девушку, а также задержать самих злоумышленников.

По результатам следствия, мужчине было сообщено о подозрении. Следствие, в ходе которого будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства, продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, полицейский заказал похищение начальника и съемки с ним гей-порно.