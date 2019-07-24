Эксперт рассказал, возможен ли "политический брак" Голоса и Европейской солидарности

Партия Порошенко – чересчур консервативная, считает Фесенко

Европейской солидарности экс-президента Порошенко не удастся в новой Раде договориться с Голосом Святослава Вакарчука. В тоже время возможна коалиция между Голосом и Слугой народа. Об этом сказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время чата на Главреде.

По словам эксперта, история взаимоотношений Голоса и Европейской солидарности относительно похожа на историю между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во время президентской кампании.

"Во время парламентских выборов партия Порошенко вела очень агрессивную кампанию против Голоса. Это, кстати, тоже сыграло свою роль в снижении результата Голоса. Эта агрессивность и иногда использование недобросовестных и даже "чернушных" методов партии Порошенко против партии Вакарчука, на мой взгляд, разрушила доверие, которое могло бы быть между этими партиями", - считает он.

Поэтому, акцентирует Фесенко, никакого союза между политсилами Порошенко и Вакарчука не будет. А вот "политический брак" Голоса и Слуги народа – возможен, считает он.

"Партия Порошенко – консервативная, даже чересчур консервативная. А партия Голос, как и Слуга народа (правда, партия СН – более пестрая идеологически) – это современная либеральная партия", - резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявлял, что не исключает, что его политсиле не придется объединяться с другими партиями в парламенте девятого созыва. Позже он сказал, что Слуга народа не будет создавать коалицию с Оппозиционной платформой – За жизнь, а вот с Голосом - "было бы неплохо".