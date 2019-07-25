Первая женщина в руководстве разведоргана: Зеленский назначил зама Бухареву

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу.

Указ №553 опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Екатерина Сляднева до 2018 года работала в аппарате прокуратуры Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. Занималась аналитической работой.

В пресс-службе СВР, что "это первая женщина на такой должности не только в СВР, но и во всех разведорганах Украины".

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки (СВР) Украины. СМИ писали, что Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления Квартала 95, еще будучи депутатом от партии Батькивщина. Также он удостоился медали ФСБ За боевое содружество. Он объяснял, что получил ее около 10 лет назад участие в проведении международной операции по предотвращению перекидывания крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

9 июля Владимир Зеленский назначил заместителя - им стал Валерий Евдокимов.