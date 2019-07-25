Украина отправила в Таиланд машинокомплект БТР: опубликовано видео

БТР-3КШ едет на доработку в Таиланд / Укроборонпром

Государственный концерн Укроборонпром отправил в Таиланд первый комплект БТР-3КШ для лицензированной сборки в этой стране.

Как сообщается на сайте госпредприятия, Украина планирует расширить сотрудничество с партнерами в Южно-Восточной Азии.

По словам гендиректора Укроборонпрома Павла Букина, первая поставка является маркером углубления сотрудничества с Таиландом.

"Украина имеет серьезные перспективы в этом направлении, и мы должны их использовать в своих национальных интересах", - заявил Букин.

Уточняется, что договор с Таиландом был заключен несколько лет назад. Укроборонпром вместе с таиландскими партнерами будет производить БТР-3Е1 разных модификаций, а также машин на его базе. Планируется и обеспечение сервисного обслуживания боевого транспорта в Таиланде.

Напомним, под Киевом возле дома бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского несколько десятков молодых людей жгли шины и дымовые шашки с требованием арестовать фигурантов расследования о масштабных хищениях в Укроборонпроме.