"Разукрасила и отжала мобильный": на Полтавщине 19-летняя девушка напала на мужчину

В Кременчуге девушка избила мужчину / facebook.com/kremenchukpolice

В ночь на пятницу, 26 июля, в Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка напала на мужчину, избила его, отобрала мобильный и убежала вместе с подружкой.

Злоумышленницу и ее подругу по горячим следам нашли правоохранители, пострадавший их узнал, сообщили в патрульной полиции Кременчуга.

Также правоохранители показали фотографии задержанных и пострадавшего. Судя по снимку мужчины, девушка поставила ему "фингал".

"…19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладел его мобильным телефоном…", — отметили в полиции.

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