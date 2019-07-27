"Полиция таких тварей отпускает": в Киеве орудует дерзкий вор, под прицелом пенсионеры - видео

В Киеве орудует наглый вор / скриншот

В Голосеевском районе Киева дерзкий вор нападает на пенсионеров. Уже четыре пожилых жителя стали жертвой чудовища.

По информации, грабитель действует по одному и тому же сценарию - он следит за жертвой, а когда она заходит в подъезд дома, он забегает вместе с ней, сильно бьет по голове и забирает ценные вещи.

В социальной сети опубликовано видео с нападением на пожилую женщину. Ролик зафиксировала камера видеонаблюдения на подъезде, передает Киев Оперативный.

В комментариях под видео кто-то уточнил, что подобные два случая произошли на Теремках в Киеве.

К слову, киевлян взбесило это видео. В комментариях предлагают поймать вора и поломать ему руки.

"Эти гребанные двери с тупым и долгодумающим магнитом, без ручек изнутри - это идиотизм...Всегда смотреть по сторонам и не одну секунду, прежде чем войти в подъезд - должно быть правилом!!! Многие слишком беспечны в столь страшное время... Скорее бы нашли эту скотину...Сама однажды чуть не попала в подобную ситуацию с грудных ребёнком в автопереноске в руках, чудом спаслась, почуяв подвох, когда увидела странную личность, рванувшую за мной в подъезд....это страшно", - сказала в комментариях Настя Коновалова.

"Блин, при желании ведь может найти сбу, ведь есть 4 места и времени!", - сказала Марина Соболева.

"Полиция почему то таких тварей отпускает.....надо калечить на месте", - высказался Александр Брагин.

"Поймать и сломать обе руки и одну ногу чтобы не мог ходить и в руках держать тяжелый предмет пидар", - считает Денис Фонарев.

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