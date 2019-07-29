Хладнокровное убийство в Харькове: посреди улицы застрелили парня

Ужасное происшествие произошло около 1:00 29 июля в Харькове. Дерзкий злоумышленник посреди улицы убил парня.

Очевидцы с социальных сетей сообщили, что на улице Молочной, 20, на парня напал мужчина, одетый во все черное, и хладнокровно застрелил его.

"Около 1:00 обнаружен труп парня, огнестрел", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции.

О погибшем информации пока нету, ведется следствие.

Напомним, ранее под Днепром хладнокровно убили 19-летнюю девушку. 25 июля в лесу нашли труп девушки с продавленной головой и ножевыми ранениями. По информации, за день до смерти девушка с кем-то вела активную переписку, вполне вероятно, намечалась встреча с новым ухажером.

Также стало известно, что устрашающая трагедия произошла 23 июля. В два часа ночи ее подвозили домой знакомые, но автомобиль внезапно заглох посреди поля. Вопреки этому девушка решила бросить своих знакомых и дальше пошла сама. Больше живой ее никто не видел.