"Фатальное решение": в Киеве на Подоле случилось смертельное ЧП

В Киеве на ж/д станции погиб мужчина / kiev.informator.ua

В понедельник утром, 29 июля, в Подольском районе Киева на железнодорожной станции мужчина попал под поезд и погиб.

Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на ж/д станции Сырец около 10:00, пишет Информатор.

По предварительным данным, мужчина решил перебежать пути, когда станцию проезжал поезд.

"…Поезд не успел затормозить и сбил пешехода. Машинист и его помощник выбежали…, пытаясь оказать первую помощь, но от полученных травм мужчина скончался на месте", — узнало издание.

Личность погибшего сразу не была установлена, ему на вид около 40 лет. Из-за смертельного ЧП поезда немного опаздывали.

Ранее сообщалось, что 29 июля в Киеве на станции метро Золотые ворота пожилой мужчина потерял сознание, ему вызвали медиков. Медработники реанимировали мужчину, однако не смогли его спасти.