Труп в киевском метро: на Золотых воротах внезапно умер мужчина

Мужчине внезапно стало плохо / Информатор

В понедельник, 29 июля, в метро Киева произошел несчастный случай. На столичной станции метро Золотые ворота умер пожилой мужчина.

По информации, около 12 часов дня мужчина внезапно потерял сознание. Граждане, которые увидели, что человеку стало плохо, вызвали на помощь медиков.

Прибывшие на место медики экстренно провели реанимацию на месте, но спасти мужчину не смогли.

По информации правоохранителей, мужчина стал себя плохо чувствовать и упал. Медики прибыли оперативно, но вытащить мужчину им оказалось не под силу, так как мужчина умер.

Точная причина смерти мужчины в метро неизвестна.

Медики не смогли спасти мужчину в метро / Информатор

По предварительной информации, смерть наступила из-за проблем со здоровьем, передает Информатор.

Читайте такжеНа станции метро умерла женщина, причина смерти неизвестнаНапомним, ранее в метро Киева случился смертельный инцидент. На одной из станций метро мужчина шел по перрону и упал, его пытались спасти прибывшие врачи скорой, но не смогли — человек умер, не приходя в сознание. Вначале пассажиры сами пытались привести мужчину в чувство, а потом вызвали скорую.