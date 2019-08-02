Трамп может включиться в переговоры по Донбассу, но ненадолго - Волкер

По словам Волкера, Штаты готовы поддержать расширение формата переговоров / Reuters

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прокомментировал привлечение президента США Дональда Трампа к переговорам в нормандском формате.

По его словам, "формат имеет меньшее значение, чем наполнение", то есть важно, чтобы Россия была настроена на прекращение конфликта.

"Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - сказал Волкер в интервью изданию Тиждень.

Спецпредставитель США при этом не уверен, что поддерживать привлечение Трампа к переговорам удалось бы длительное время.

"Не знаю, удалось ли бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - сказал Волкер.

Читайте такжеНормандский формат "не фурычит": в Польше сделали громкое заявление по ДонбассуКак сообщал Главред, специальный представитель США по Украине Курт Волкер также считает, что для реальных шагов по освобождению пленных необходим непосредственный контакт между руководством Украины и России.

Напомним, в середине июля в Париже советники нормандской четверки обсудили "положительные сдвиги на Донбассе". По итогам встречи немецкая сторона заявила, что переговоры были сконцентрированы вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе".