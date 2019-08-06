"Он скоро высрет новороса": сеть потешил татуированный "момон" боевика "ДНР"

Боевик "ДНР" поразил сеть огромной татуировкой на весь живот / twitter/Vitauskas_A

В сети бурно обсуждают фото боевика "ДНР", на котором он изображен без футболки в военных штанах, демонстрируя крупную татуировку на весь живот.

Примечательно, что крупногабаритный мужчина набил тату с надписью "Служу народу "ДНР", изобразив военного с автоматом и герб самопровозглашенной республики. Фото боевика в Twitter выложил блогер Vitauskas.

"Тревожные новости для НАТО и биндерофошиздов...", - шутя написал Vitauskas.

Боевик "ДНР" вызвал бурные обсуждения в сети / twitter/Vitauskas_A

В сети мужчину прозвали "крупногабаритной установкой для уничтожения пивных цистерн в тылу врага", жестко подшутив над ним.

"Позывной "момон", "Если не ошибаюсь, это крупногабаритная установка для уничтожения пивных цистерн в тылу врага", "Русский мир рвется наружу", "Дуло и пупок должны были бы совпадать", "Главное, шо крест здоровенный есть, значит скрепо-духовный гражданин, православный", "Он скоро высрет новороса", "Это не пузо а травма, полученная на фронте сражения даунбассов с санкционной жратвой. Отряд этого неизвестного лишнехромосомного героя партия хамона взяла в котел под Краматорском, бедолаге пришлось проедать дорогу из окружения", - насмехались юзеры.

Ранее в "ДНР" провели развратный молодежный фестиваль.