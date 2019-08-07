"Дискомфорта не будет": Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

Руслан Рябошапка говорит, что не будет чувствовать себя не на своем месте.
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка прокомментировал свое возможное назначение на должность Генерального прокурора Украины.
В интервью 24 каналу он заявил, что не будет испытывать дискомфорт от своих обязанностей в роли руководителя ГПУ.
"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет", - сказал Рябошапка.
Читайте также"Необходим толчок": Рябошапка высказался по поводу реформы Нацполиции
Напомним, ранее новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Генпрокуратуру Украины скорее всего возглавит заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка.
6 августа действующий Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.