Метит в мэры: Кличко наехал на Кошевого и насторожился из-за него

Евгений Кошевой в образе Виталия Кличко / скриншот из видео

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что авторы студии "Квартал 95" сочиняли комические сценки специально для "расчистки" электорального поля.

"Если вспомнить все эти шуточки, где Кличко выставлялся в не очень лицеприятном свете – как человек недалекий… Выходил их актер, который без прически Евгений Кошевовой, носил по сцене пояс… Чемпионский? А он – чемпион? Чемпион чего? [...] Уже с 2015-го они думали и о парламентских, и о президентских выборах", – заявил он в интервью порталу ЛБ.

Более того, Кличко убежден, что несколько лет подряд пародировавший его в Вечернем квартале актер Евгений Кошевой вполне способен претендовать и на пост мэра Киева.

Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан обратился к Кабмину с инициативой снять с поста главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

31 июля Кличко уехал в США - ради встречи с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорка и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Позднее, 4 августа, Виталий Кличко был замечен на борту самолета, покидающего пределы Украины. Далее, оказалось, что мэр Киева отбыл в краткосрочный отпуск.