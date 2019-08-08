Метит в мэры: Кличко наехал на Кошевого и насторожился из-за него

По мнению Виталия Кличко, команда студии "Квартал 95" давно вынашивала планы во выходу на политическую орбиту.
Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что авторы студии "Квартал 95" сочиняли комические сценки специально для "расчистки" электорального поля.
"Если вспомнить все эти шуточки, где Кличко выставлялся в не очень лицеприятном свете – как человек недалекий… Выходил их актер, который без прически Евгений Кошевовой, носил по сцене пояс… Чемпионский? А он – чемпион? Чемпион чего? [...] Уже с 2015-го они думали и о парламентских, и о президентских выборах", – заявил он в интервью порталу ЛБ.
Более того, Кличко убежден, что несколько лет подряд пародировавший его в Вечернем квартале актер Евгений Кошевой вполне способен претендовать и на пост мэра Киева.
Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан обратился к Кабмину с инициативой снять с поста главы Киевской ГГА Виталия Кличко.
31 июля Кличко уехал в США - ради встречи с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорка и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.
Позднее, 4 августа, Виталий Кличко был замечен на борту самолета, покидающего пределы Украины. Далее, оказалось, что мэр Киева отбыл в краткосрочный отпуск.