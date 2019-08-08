На Донбассе провели церемонию прощания с погибшими под Павлополем бойцами ВСУ: фото

В Кальмиусском морге города Мариуполь провели траурную церемонию прощания с бойцами ВСУ, которые погибли 6 августа под городом Павлополь в зоне военного конфликта на Донбассе.

Фотографии с прощания опубликовал священник ПЦУ Любомир Кащий.

"Сегодня 07.08.2019р. в Кальмиусском морге простились с погибшими морскими пехотинцами ... Печаль и жаль сжимали сердца воинов ... Четверо погибших Героев ... Разве такое можно прощать ... Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!", − написал он.

Напомним, во вторник, 6 августа, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо военнослужащих ВСУ. Все они несли службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС − старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов.

