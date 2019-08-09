"Это не Россия!": В Сети посмеялись над сканированием авто на Крымском мосту

Оккупанты Крыма просвечивают содержимое автомобиля / Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Перед въездом на так называемый Крымский мост оккупанты сканируют автомобили. Впоследствии планируют установить сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов - они смогут определить тип груза и его массу.

В Сети считают, что такие действия свидетельствуют о том, что полуостров – абсолютно чужая для РФ территория.

Фото появилось в Twitter блогера под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Сканирование перед Крымским мостом. А в Тамбове-Ростове вас сканируют? Отож, Крым – не РФ. Территория чужая. В любой момент могут хозяева вернуться и "спросить за серебряные ложечки...", – говорится в комментарии к фото.

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Другой пользователь соцсети высказал предположение, что россияне просто боятся терактов.

Напомним, ранее постоянный представитель главы украинского государства Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Как сообщал Главред, 7-8 августа президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции. Он провел встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и сделал громкое заявление о возвращении Крыма.