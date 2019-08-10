Прогноз погоды на завтра: синоптик предупредил, где в Украине задождит

В воскресенье в ряде областей Украины задождит, предупредил синоптик / fishki.net

Погода в Украине на завтра - в воскресенье, 11 августа, на западе и на севере нашей страны будет дождливо и тепло.

В воскресенье холоднее всего будет в северных областях, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик отметил, что задождит в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Также дожди прогнозируются в Черниговской и в Сумской области.

Читайте такжеСиноптик спрогнозировал в Киеве +30: названы датыНа севере днем максимальная температура может составить +26 градусов, на западе - +29, в центре - +28, на востоке - +30, а на юге - +31.

Погода в Киеве 11 августа ожидается сухая, днем прогнозируется переменная облачность, температура может составить +25…+27 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Украинском гидрометцентре был обнародован прогноз погоды в Украине на август 2019-го. Синоптик предупреждал, что погода в течение месяца может удивить температурой воздуха.