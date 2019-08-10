Тука рассказал о провале в "ЛДНР": боевики продинамили раздачу паспортов РФ

10 августа 2019, 19:40

Боевики получили нагоняй за провал затеи с раздачей двуглавых паспортов.

паспорт РФ
паспорт РФ / Фото: УНИАН

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, главари пророссийских боевиков поставили перед "народной милицией" план по паспортизации местных жителей, однако эта затея оказалась провальной.

"Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции". Давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", – подчеркнул Тука в эфире Прямого.

Читайте такжеВ Москве рассказали, сколько российских паспортов раздали украинцамНапомним, 17 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин поcтавил свою подпись под указом, которым устанавливается упрощенный порядок получения паспортов России жителям не только временно оккупированных районов Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву. 

После этого последовала реакция президента Украины Владимира Зеленского. 

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что большая часть жителей Донецкой и Луганской областей, уже успевших получить российские паспорта, была идентифицирована.

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ДНР ЛНР паспорта Георгий Тука
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