"Им труба!": в деле Зайцевой появились неожиданные детали

Елену Зайцеву приговорили к 10 годам лишения свободы / politeka.net

Представительница пострадавших в результате смертельной аварии на улице Сумской в Харькове собирается инициировать расследование в отношении экспертов, которые не смогли установить, была ли Елена Зайцева во время совершения ДТП под действием алкоголя или наркотических средств.

"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые с двух раз не смогли определить, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба", - пишет журналистка Татьяна Доцяк в Facebook.

Эксперты ранее заявляли, что для того, чтобы определить, принимала Зайцева наркотические средства, им нужно знать количество опиатов. Однако, психиатр-нарколог Борис Михайлов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования изучил документы по делу и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. Причем для определения этого не надо знать количество опиатов - достаточно лишь факта наличия препарата в организме. Заключение Михайлова и станет основой для расследования против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева считает, что эксперты должны быть уволены за некомпетентность, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность. Она планирует обратится в полицию до конца текущей недели.

Напомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы. Позднее Елена Зайцева подала апелляцию и попросила новый приговор - пять лет, но с отбыванием срока условно.