Экс-глава МИД спрогнозировал итог встречи Зеленского и Трампа

Владимир Огрызко убежден, что краткая встреча Зеленского и Трампа будет неэффективной / Главред

Известный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко высказал мнение, что ожидаемую встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Польше или Нью-Йорке нельзя охарактеризовать, как полноценные переговоры, поскольку она будет быстротечной и без каких-либо ключевых решений.

"На несколько минут для того, чтобы на самом деле обговорить какой-то один вопрос. Такие вещи имеют место быть, такое происходит в отдельных маленьких комнатах, но это очень скоротечные контакты, которые по сути ничего не решают", - сказал он в комментарии InfoResist.

По мнению Огрызко, у Трампа и Зеленского не в августе, а позже состоится полноценная встреча. Дипломат полагает, что лидеры встретятся и конструктивно поговорят в октябре или ноябре. Офису президента при подготовке к данной встрече он рекомендует более подробно остановиться на теме безопасности в широком аспекте этого понятия.

Читайте такжеЭксперт поведал, как Трамп реально относится к проблемам Украины"Это, так сказать, разные уровни одной и той же проблемы, потому что Россия сегодня является глобальной угрозой. Поэтому она так же касается и США. Обговорить эту тему было бы очень важно. Россия является региональной угрозой, если мы говорим про европейский континент. Мы тоже являемся европейской страной. Ну и непосредственная тема – это безопасность Украины, что США, как самая большая страна мира, как подписант Будапештского меморандума, должна сделать, чтобы безопасность Украина была на надежном уровне, чтобы она была обеспечена", — резюмировал он.

Огрызко подчеркнул, что можно поднять и ряд других тем, но безопасность необходимо обсудить с американским президентом в первую очередь.

Напомним, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг сообщение о том, что назначение Андрея Богдана на должность главы Офиса президента является преградой для встречи лидеров двух государств – Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Также Тейлор заявил, что встреча глав государств может состояться через несколько недель, когда они оба будут находиться в одном городе. Это может быть Варшава или Нью-Йорк.