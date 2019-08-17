В Днепре во время пожара на спасателей рухнула крыша

На Вокзальной площади в центре Днепра при тушении пожара в заброшенном двухэтажном здании конструкции крыши обрушились на сотрудников пожарной службы, которые пытались бороться с огнем.

Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, возгорание произошло 17 августа около 7:30 утра, площадь пожара составила 150 м².

Во время тушения пожара при обрушении конструкций травмированы командир отделения, сержант службы гражданской защиты и двое пожарных – младший сержант и рядовой.

Уточняется, что жизни пожарных ничто не угрожает, но для оказания медпомощи они были госпитализированы в больницу имени Мечникова.

Как сообщает ресурс Информатор, пострадавшие чувствуют себя хорошо. У 28-летнего командира отделения – ушиб коленного сустава, а 27-летний младший сержант службы гражданской защиты и 31-летний рядовой службы гражданской защиты госпитализированы с ушибами и ожогами. Их в больнице уже проведали коллеги и журналисты.

Напомним, в Одесской области 18 августа был объявлен днем траура по погибшим в результате пожара в отеле Токио Стар.

Как ранее сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.