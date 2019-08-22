СБУ прорекламировала свой Telegram-канал в стиле СССР

Креатив некоторых сотрудников СБУ шокировал пользователей / Фото: скриншот Facebook СБУ

Служба безопасности Украины призвала подписываться на Telegram-канал ведомства, использовав в качестве рекламы известную картинку времен СССР с красногвардейцем.

Пост-призыв был опубликован на официальной странице СБУ в Facebook.

"Ты уже подписался на Telegram канал СБУ?" – гласит надпись на коллаже.

На картинке легендарный советский красногвардеец, который призывал идти добровольцем в армию, перекрашен в синий цвет. В остальном изображение полностью соответствует советскому оригиналу.

Оригинал / Фото: Википедия

Пользователи в комментариях не скрывали возмущения креативом пресс-службы СБУ. Некоторые утверждали, что синий цвет символизирует КГБ, другие констатировали прямое нарушение закона о декоммунизации.

"Гитлянская Елена - вы профнепригодны, это точно. Иван Баканов, кому там звонить надо, если такая ж*па?" – спросил волонтер и блогер Роман Синицын.

"Когда надо быть в тренде, осваивать СММ и новые виды коммуникаций, а у тебя оно может исходить только через ж*пу и больше никак", - отметила украинская правозащитница Ольга Решетилова.

"Фотошопера максимум хватило на изменение цвета формы красногвардейца. Это днище пропаганды, совковщина гребенная. Я в шоке. Получили", - пишет основатель волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко.

На момент написания новости картинка СБУ со страницы в Facebook была удалена, остался лишь краткий призыв подписываться на Telegram канал.

Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент побега гражданина США и Израиля Амос Дов Сильвера из аэропорта Борисполь перед экстрадицией в Израиль, которого досадно упустили сотрудники СБУ.