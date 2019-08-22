Филарет просит отозвать из Ощадбанка письмо о закрытии счета УПЦКП

Филарет возмущен закрытием банковского счета УПЦ КП / Reuters

Почетный патриарх Филарет обратился к главе ПЦУ Епифанию с просьбой отозвать письмо к столичному Ощадбанку по поводу закрытия банковского счета УПЦ КП.

"Согласно Вашему письму Ощадбанк в Киеве закрыл счет Киевской патриархии. (…) Прошу Вас отозвать Ваше письмо к Ощадбанку о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме почетного патриарха Филарета от 22 августа, обнародованном пресс-службой Киевской патриархии.

Иерарх напомнил, что 20 июня 2019 года УПЦ КП провела поместный собор приняла решение о выходе из состава созданной после получения томоса ПЦУ.

"Это означает, что с 20 июня 2019 года Вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии. Созданная Вами и Вашим Священным синодом ликвидационная комиссия 27 июля не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня она (Киевская патриархия) вышла из Вашего подчинения. Я, как патриарх, не обращался в государственные органы ни о перерегистрации устава Киевской патриархии, ни о снятии с регистрации", - указал в письме Филарет.

Напомним, Филарет заявил о подаче судебного иска против Министерства культуры, инициатором которого является Украинская православная церковь Киевского патриархата из-за решения об упразднении религиозной структуры.

Ранее Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания.