Коли і як пройде військовий парад в Києві 2019

23 августа 2019, 16:53

Главред дізнався, що приготував глядачам парад 24 серпня 2019 та що ще пропонує програма на День незалежності 2019.

Військовий парад у Києві на День незалежності 2019 – коли почнеться, перекриття вулиць і чим здивує
Коли і як пройде військовий парад в Києві 2019 / Reuters

24 серпня – свято патріотичне. Це День незалежності України 2019.

Військовий парад цього року замінили на марш нової армії – Марш гідності. Буде й народний марш.

Парад на День незалежності 2019: початок

О 9:30 на місці загибелі Героїв Небесної Сотні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання: прозвучать 100 ударів дзвону – як сто ударів серця кожного з полеглих героїв, – які підхоплять інші міста країни.

Приблизно о 9:50 відбудеться нагородження видатних українців.

Коли ж почнеться парад на День незалежності? Марш захисників України за участю ветеранів розпочнеться об 11:50. Також під час заходу на головній площі країни пройде музично-хореографічний флешмоб.

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Марш захисників 2019: коли початок

Збір учасників заплановано на 10:00 у столичному парку ім. Тараса Шевченка. Далі Марш піде до Бессарабської площі, звідки крокуватиме по Хрещатику.

Старт маршу захисників 2019 об 11:00.

Орієнтовно о 11:30 колона зупиниться біля ЦУМу, а далі вже дійде до Майдану Незалежності, де відбудеться заключна частина маршу.

Першими колоною у Марші пройдуть сім'ї загиблих військовослужбовців та ветерани з інвалідністю.

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Парад на День незалежності України 2019: що покажуть

Ось так виглядає генеральна репетиція до Маршу гідності на День Незалежності 24 серпня 2019:

  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua
  • Репетиция зе-парада armyinform.com.ua

Парад на День незалежності 2019 у Києві 24 серпня 2019: онлайн трансляція

Ті, хто з якихось причин не зможе або не захоче вийти на Хрещатик, зможуть подивитися військовий парад на День незалежності 2019 онлайн: ми будемо в цей день вести онлайн-трансляцію. А поки що пропануємо подивитися відеотрансляцію репетиції параду:

Парад на День незалежності України 2019: коли, де й які вулиці перекриються

Буде перекрито повністю:

  • усі вулиці від Хрещатика до Володимирської,
  • а також від Богдана Хмельницького до Європейської площі.

Крім того, на вхід та вихід закриють станції метро Майдан Незалежності та частково Хрещатик. Також протягом дня буде закритий перехід між станціями.

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Киев праздник парад День Независимости Украины военный парад
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