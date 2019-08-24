Кровавая драка на Майдане: в полиции рассказали об угрозе взрыва

В полиции прокомментировали кровавую драку на Майдане / УНИАН

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко прокомментировал инцидент, произошедший в субботу, 24 августа, в центре Киева на Майдане Незалежности во время выступления президента Владимира Зеленского по случаю празднования Дня независимости.

"Несколько человек залезли на металлические конструкции. И когда работники Государственной охраны и полицейские, учитывая охранные мероприятия, попросили слезть, девять слезли, а один человек, предварительно, визуально, в состоянии алкогольного опьянения, отказался ... и громко заявил, что у него есть граната, и он может ее подорвать", - рассказал он журналистам.

По его словам, к этому мужчине "были приняты меры, его сняли (с конструкции)".

Читайте такжеВ центре Киева в метро устроили массовую драку: опубликовано видео"У него есть телесные повреждения при задержании. Он направлен в больницу, оказана помощь", - отметил Крищенко и добавил, что мужчина от госпитализации отказался, он имеет лишь "царапины".

На этого человека были составлены два административных протокола: неподчинение законным требованиям работника полиции и мелкое хулиганство.

На уточнение, имел ли мужчина запрещенные вещи, Крищенко сообщил, что таких вещей не было, но он угрожал.

"Еще были два человека задержаны на пунктах проверки с каннабисом ... Точнее, веществом, похожим на каннабис", - сообщил он.

Крищенко добавил, что вещества будут направлены на экспертизу.

Напомним, по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева состоялось Шествие достоинства.