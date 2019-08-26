Война на Донбассе: в Штабе ООС озвучили потери / Униан

За прошедшие сутки боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 13 раз. В результате один боец погиб, еще 3 ранены.

Стрельба велась из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", – отметили в пресс-центре ООС.

Ранее журналист Юрий Бутусов уточнил, что 25 августа погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов с позывным Тихий.

"Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин... Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации", – сообщил Бутусов.

Также вчера погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко: "...причина смерти – пулевое ранение, согласно официальному заключению – не боевые потери".

Напомним, перемирие на Донбассе, о котором договорились представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО, российские оккупанты в очередной раз нарушили в воскресенье, 25 августа.

Как ранее сообщалось, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.