На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео

В борьбе за поросенка схлестнулись любители легкой наживы / Фото: скриншот из видео

В селе Забороль Волынской области на празднике по случаю чествования общины в борьбе за главный приз конкурса местные жители едва не разорвали на куски поросенка.

Как сообщает ТСН, 25 августа на стадионе селяне принимали участие в различных викторинах и эстафетах, среди которых оказались и весьма экстремальные.

В одном из конкурсов участники жестоко хватали маленьких поросят и начинали тянуть в разные стороны. Согласно условиям, домой поросенка мог забрать тот, кто первым его поймал. Однако односельчане упорно не хотели уступать соседям свой приз.

Глава Заборольской ОТО Валерий Боярский заверил, что такой конкурс проводится не впервые, он успешно и без эксцессов проходил в минувшие годы.

Сейчас поросята находятся дома у селян, которые одержали победу в конкурсе.

"А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", — добавил глава ОТО.

Неоднозначное действо понравилось не всем зрителям. Так, луцкий режиссер Александр Стеренчук написал заявление в полицию на организаторов и участников конкурса из-за жестокого обращения с животными.

Очевидцы мероприятия нарекают, что борьба за поросят происходила на глазах у детей, некоторые из них испугались и начали плакать.

Напомним, в российском селе Патрикеево Ульяновской области произошло массовое убийство. 16-летний участник интеллект-шоу убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.