На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео

26 августа 2019, 23:28

Каждому хотелось забрать розовую хрюшку себе домой.

В борьбе за поросенка схлестнулись любители легкой наживы / Фото: скриншот из видео

В селе Забороль Волынской области на празднике по случаю чествования общины в борьбе за главный приз конкурса местные жители едва не разорвали на куски поросенка.

Как сообщает ТСН, 25 августа на стадионе селяне принимали участие в различных викторинах и эстафетах, среди которых оказались и весьма экстремальные.

В одном из конкурсов участники жестоко хватали маленьких поросят и начинали тянуть в разные стороны. Согласно условиям, домой поросенка мог забрать тот, кто первым его поймал. Однако односельчане упорно не хотели уступать соседям свой приз.

Глава Заборольской ОТО Валерий Боярский заверил, что такой конкурс проводится не впервые, он успешно и без эксцессов проходил в минувшие годы.

Сейчас поросята находятся дома у селян, которые одержали победу в конкурсе.

"А если говорить о гуманности, то через некоторое время этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", — добавил глава ОТО.

Неоднозначное действо понравилось не всем зрителям. Так, луцкий режиссер Александр Стеренчук написал заявление в полицию на организаторов и участников конкурса из-за жестокого обращения с животными.

Очевидцы мероприятия нарекают, что борьба за поросят происходила на глазах у детей, некоторые из них испугались и начали плакать.

Напомним, в российском селе Патрикеево Ульяновской области произошло массовое убийство. 16-летний участник интеллект-шоу убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:31
Ученые выяснили, как и почему люди фантазируют о сексе с друзьями своих партнеров
26 августа, понедельник
23:59
Внезапно скончался экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
23:28
На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео Видео
23:02
Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение
22:36
Постпред России назвал цель смертоносных военных испытаний на Росатоме
22:10
Зеленский наградил орденом сжегшую "колорадское" платье евродепутата
21:31
Тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали
21:29
"Мог остановить": Трамп повесил на Обаму аннексию Крыма Видео
20:54
Долгожданная "нормандская встреча": озвучена дата переговоров Зеленского, Макрона, Меркель и Путина Видео
20:38
Звездные войны: зрителей покоряет трейлер Восхода Скайвокера Видео
20:04
"Только Мальдивы": Мендель иронично отреагировала на отдых Богдана
20:02
На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры Видео
19:31
"Он – гордый": Трамп растолковал, почему Путин не просится обратно в Большую восьмерку Видео
19:26
Комиссию по ветеранам возглавила Зинкевич: в Раде определились с комитетами
19:00
Президент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам
18:48
В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+
18:25
Спасибо Путину: российские паспорта обвалили цены на квартиры в "ЛНР" и "ДНР" Видео
17:59
Кремль озвучил два условия для встречи в нормандском формате
17:34
В Слуге народа готовят систему голосования в Раде по отпечатку пальца
17:32
В партии Порошенко раскрыли, с кем Слуга народа создаст коалицию в Раде
17:03
Встреча Зеленского и Путина: бундесмама разрешила Владимирам увидеться
17:00
Облом космического масштаба: в ЕС отказались от российских Союзов
16:52
В РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским" Видео
16:33
"Однозначно кремлевская провокация": на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку
16:17
"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую Примадонну Видео
16:01
Час Х близок: Украина и Россия утвердили дату обмена пленными Видео
15:28
Дедовщина: в Одесской области матрос убил из автомата Калашникова сослуживца
15:04
Бумер бросился в погоню: на курорте в Карпатах произошло жуткое смертельное ДТП
14:53
Ореховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье Видео
14:51
Стало известно, сколько денег украинским футболистам дали за победу на ЧМ U-20
14:41
"Выслать в расеюшку": "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России" - видео Видео
14:36
Заграница помогает: Меркель и Трюдо призвали Киев проводить реформы
14:13
Лавров оценил вариант с возвращение России в "Большую восьмерку"
14:00
Смертоносное облако: Россия наконец признала выброс радиации после взрыва под Архангельском
13:42
Генпрокуратура просит канадцев снять санкции с Портнова - СМИ
13:40
"Хочу на свадьбу, хочу на фронт": Богдан "отфутболил парахоботов" и вспомнил поездку в Пески Видео
13:12
У Зеленского подтвердили планы по сокращению числа депутатов Рады
12:53
Погода в Украине готовит душные сюрпризы – синоптик Видео
12:20
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
11:55
"Уссаться над Питюней": сеть рассмешило традиционное обещание Порошенко по Донбассу
11:32
Отданный в аренду динамовец объяснил, почему передавал "приветы" уволенному Хацкевичу Видео
10:55
Предложение - бомба: СМИ узнали, как Трамп хотел лупить по ураганам ядерным оружием
10:27
Санкции против РФ – минус для США, а нам их деньги не нужны – Госдума Видео
09:54
"Чувствую угрозу": Кравчук рассказал, почему и зачем спит с пистолетом
09:30
Война на Донбассе: в Штабе ООС озвучили потери Видео
09:02
В центре Киева шарахнули из гранатомета по зданию - опубликовано фото, видео Фото Видео
08:51
Поющие свингеры: почему украинские артисты потеряли страх мнение
08:25
"Это внутренний флешмоб": Зеленский прокомментировал историю с отставкой Богдана
07:57
Германия и Франция работают над запуском саммита "нормандского" формата - Меркель
07:38
США шарахнули по России новыми санкциями из-за отравления Скрипалей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять