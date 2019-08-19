Зарубил пятерых: в РФ отличник из конкурса Умники и умницы убил свою семью и покончил с собой

Подросток убил свою мать и еще четверых членов семьи

В российском селе Патрикеево Ульяновской области произошло массовое убийство.

16-лений подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.

Парень зарубил топором двоих детей и еще троих взрослых, а затем нанес себе несколько смертельных ранений. Все погибшие были членами одной семьи.

Полицейские нашли тела 42-летней женщины, двух четырёхлетних детей и пожилой пары. Известно также, что школьник оставил предсмертную записку.

В словах школьника специалисты разглядели признаки психического расстройства.

Читайте такжеВ России пенсионерка-каннибал расчленила украинца – СМИ"Он написал, что решил не расстраивать родственников, а это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя", — сказал представитель местной прокуратуры.

Отмечается, что семья была абсолютно благополучной, предпосылок для совершения убийства не было.

Как сообщают росСМИ, накануне школьник отправил голосовое сообщение своему другу.

В нём подозреваемый сообщил, что ненавидит мать, а также маленьких брата и сестру. Единственным выходом из сложившегося конфликта он назвал убийство. Также выяснилось, что незадолго до убийства подросток употреблял спиртные напитки.

Убивший свою семью подросток был участником конкурса Умники и умницы и множества олимпиад.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве на Одесчине.