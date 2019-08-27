Не обыски, а осмотр: в ГБР обьяснили неожиданный визит в Раду

27 августа 2019, 16:12

В ведомстве опасаются, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов нардепами.

Роман Труба
Роман Труба рассказал, зачем ГБР приходили в ВР / "Униан"

В ГБР обьяснили, почему совместно с СБУ заблокировали тестирование сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале заявил, что силовики осматривали центра управления системой Рада, так как получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины

"Хорошая эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления Рады? Потому что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим Законом О Регламенте Верховной Рады Украины", - написал Труба.

По его словам, цель визита ГБР подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении – это был осмотр, а не обыски.

"Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает. Кстати, мы приходили не с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение от первого заместителя руководителя аппарата ВР", - уточнил директор ведомства.

Напомним, 27 августа силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде.

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Верховная Рада обыск ГБР
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