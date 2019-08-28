"Стать директором завода": Коломойский рассказал, при каких условиях готов стать коммунистом

Игорь Коломойский / УНИАН

Игорь Коломойский, экс-губернатор Днепропетровской области и известный коммерсант утверждает, что готов превратиться в коммуниста - в случае, если это поможет спасению Украины.

Такое заявление он сделал в интервью порталу Цензор.

"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Я больше могу сказать, что если для того чтобы Украина выжила, надо стать не то, что социал-демократом, а коммунистом, то я тоже на это готов. Я готов все сдать и стать, допустим, простым директором завода, как было у большевиков при НЭПе", − заявил Коломойский.

Напомним, ранее Игорь Коломойский назвал причину, по которой состояться новые досрочные выборы в Верховную Раду. Кроме того, он предложил снять с России часть санкций.

