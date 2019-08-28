Суд решил судьбу вернувшейся в Украину Богатыревой

28 августа 2019, 18:04

Экс-министр сможет выйти под залог в 6 млн гривен.

Раиса Богатырева
Суд отправил Раису Богатыреву под арест на два месяца / Фото: УНИАН

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой.

Под стражей она будет находиться 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен, передает LB.ua.

Экс-министр Елена Лукаш считает, что Богатырева может вскоре оказаться на свободе, и не проводить коротать время под стражей до 21 октября – за нее может внести залог нардеп Вадим Новинский.

Напомним, ранее сообщалось, 27 августа, во вторник, в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую ранее разрешили судить заочно.

По информации, Богатыреву схватили сотрудники Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.

Ранее Интерпол отказал в розыске экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. У Интерпола к ней нет претензий. Она может свободно передвигаться везде, кроме Украины, заявил ее адвокат Дмитрий Беляев. Также адвокат добавил, что Интерпол в августе 2015 года по его обращению, как стороны защиты Богатыревой, принял решение о приостановке публикации информации о ее розыске ("публикация красного уведомления").

Также ранее Евросоюз продлил санкции против Виктора Янковича и "семьи", при этом Раиса Богатырева была удалена из списка лиц, подпадающих под эти санкции.

Отметим, что Богатырева в 2014 году была обьявлена в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Ранее Супрун размазала по стенке "страшную" Богатыреву.

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