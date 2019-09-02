"Прекрасная встреча!": Пенс остался доволен общением с Зеленским

Зеленский и Пенс встретились в Варшаве / Фото twitter.com/VP

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс высоко оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и нынешние отношения между Украиной и США.

В Twitter Пенс отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, экономического роста и программу реформ президента Украины.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Кроме того, речь шла о предстоящем визите украинского президента в США и его встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Также вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.