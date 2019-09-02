Зеленский рассказал, как будут наказывать балующихся коррупцией судей

2 сентября 2019, 14:28

Президент Владимир Зеленский высказался по теме коррупции судей - весьма актуальной "болячке" для украинского общества.

Богдан,Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Лучший метод борьбы с недобросовестными украинскими судьями  — каждую неделю лишать их мантий.

С таким заявлением в понедельник, 2 сентября, выступил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания с руководством Верховной Рады, Кабмина и силовиками.

"Только решительными мерами можно принудить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий тех, кто не достоин высокого звания судьи",  — заявил он.

По словам Зеленского, суды первых инстанций обязаны быть наполнены новыми судьями — более 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до Нового года.

"Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время в соответствии с поданным мною в Раду законопроектом", − подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал поручение Кабмину разработать для Рады законопроект об отмене моратория на продажу земли. До этого президента на публике подколол шуткой нового премьера Алексея Гончарука.

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Верховная Рада Владимир Зеленский судьи прокурор. наказание
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